وزيرة الهجرة المصرية: ليس من شأننا التدخل بشأن العزل الصحي للمصريين العائدين

قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم عبد الشهيد، إن موضوع العالقين بالخارج هو مسؤولية لجنة يترأسها رئيس الوزراء ووزارات الهجرة والخارجية والطيران والصحة.

وأضافت نبيلة مكرم أنه يتم التحرك في إطار إستراتيجية الدولة وفقا للجدول الزمني الذي تم وضعه بخصوص هذا الشأن، بعد دراسة أوضاع العالقين.

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وفي السياق ذاته، نفت وزيرة الهجرة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، ما تردد عن تدخل الوزارة لتحديد مكان الحجر الصحي لعدد من الفنانين العائدين من الخارج أو أي تدخل من جانبها بشأن الإعفاء من العزل الصحي أو غيره، مؤكدة أنها من مسؤولية وزارة الصحة.

وأوضحت أن موقف اللجنة واحد من كل الفئات التي تم تحديدها ضمن العالقين.

وتابعت أن الدولة تتبع كل الإجراءات الاحترازية لحماية المصريين من تفشي فيروس كورونا، وكذلك الكشف على المواطنين المصريين العالقين بالخارج فور عودتهم للإطمئنان عليهم، وضمان عدم إصابتهم بالفيروس.

المصدر: "اليوم السابع"