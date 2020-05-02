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العراق.. هزة أرضية تضرب مدينة خانقين المحاذية لإيران

أخبار العالم العربي

العراق.. هزة أرضية تضرب مدينة خانقين المحاذية لإيران
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شارع في مدينة خانقين العراقية
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أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم السبت، تسجيل هزة أرضية بقوة 3.4 جنوب شرقي قضاء خانقين في محافظة ديالى، شرقي العراق.

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وذكر بيان للوزارة أن "المراصد الزلزالية سجلت اليوم حدوث هزة أرضية خفيفة في تمام الساعة (2:35:03) بالتوقيت المحلي في كيلان التي تبعد 30 كم جنوب شرقي قضاء خانقين".

وأضاف البيان أن "الهزة بلغت قوتها (3.4) درجة على مقياس ريختر وتبعد 30 كم جنوب شرق خانقين في محافظة ديالى".

وأشار إلى أن "سكان المنطقة لم يشعروا بالهزة".

المصدر: RT

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