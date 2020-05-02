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القناة 12 الإسرائيلية: الموساد أرسل معلومات حساسة عن "حزب الله" لألمانيا أدت إلى حظره

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القناة 12 الإسرائيلية: الموساد أرسل معلومات حساسة عن
nytimes
مسجد الإرشاد في برلين
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أفاد تقرير نشرته القناة 12 الإسرائيلية بأن الموساد الإسرائيلي قدم لبرلين معلومات حساسة حول نشاط "حزب الله" على الأراضي الألمانية، أدت إلى حظره في ألمانيا.

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وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن المعلومات التي نقلتها إسرائيل للسلطات وأجهزة الاستخبارات الألمانية تضمنت تفاصيل عن شخصيات مركزية في حزب الله، تعمل على الأراضي الألمانية.

وجزء من المعلومات، بحسب القناة، كانت يخص "رجال أعمال شيعة، ينشطون في التجارة وغسيل الأموال، ونقلوا مئات الملايين من اليوروهات إلى حسابات حزب الله المصرفية".

ويوضح تقرير القناة أن "الموساد زود المخابرات الألمانية بمعلومات عن استخدام نشطاء حزب الله للأموال في جميع أنحاء ألمانيا، ضمن خلايا إرهابية".

المصدر: القناة 12 الإسرائيلية

 

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