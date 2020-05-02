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مسؤول إيراني: "حزب الله" منع وصول "داعش" إلى أوروبا

أخبار العالم العربي

مسؤول إيراني:
Globallookpress
راية "حزب الله"
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قال مسؤول إيراني إن دماء وتضحيات عناصر "حزب الله" اللبناني، هي التي منعت وصول إرهابيي "داعش" إلى العواصم الأوروبية، وذلك في تعليق له على تصنيف ألمانيا للحزب كمنظمة إرهابية.

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وأضاف المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي، أن "إجراء الحكومة الألمانية ضد الشعب اللبناني عبر تصنيف حزب الله منظمة إرهابية، يعارض القوانين الدولية ويخالف حق تقرير المصير والذي هو أصل قانوني في شريعة حقوق الإنسان".

وقال المسؤول الإيراني إن "على الحكومة الألمانية، التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، أن تقف إلى جانب قوى المقاومة التي تدافع عن أرضها وشعبها بدلا من مناصرة الكيان الصهيوني"، معربا عن اعتقاده بأن "إجراء الحكومة الألمانية بحق حزب الله أثبت أن شعار دفاع هذه الحكومة عن حقوق الانسان غير حقيقي بل يستخدم كذريعة من أجل القضاء على حقوق الشعب في مختلف مناطق العالم".

وكانت برلين أعلنت في 30 أبريل، حظر جماعة "حزب الله" اللبنانية على أراضيها ووصفتها كـ"منظمة إرهابية".

المصدر: العهد

 

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