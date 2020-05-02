المتحف المصري الكبير يستقبل 42 قطعة خشبية من مركب خوفو الثانية (صور)

استقبل المتحف المصري الكبير 42 قطعة خشبية من مركب خوفو الثانية، وذلك بعد استخراجها من الحفرة الخاصة بها بالقرب من هرم الملك خوفو بمنطقة أهرامات الجيزة الأثرية.

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وتأتي عملية النقل في إطار المشروع المشترك بين وزارة السياحة والآثار المصرية وجامعة هيغاشي اليابانية لاستخراج وترميم وإعادة تركيب مركب الملك خوفو الثانية بدعم من هيئة التعاون الدولي الياباني.

RT

RT

RT

وأوضح عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، أن عدد القطع التي استقبلها المتحف منذ بدء استخراج أول قطعة خشبية من المركب، عام 2014، وحتى الآن، بلغ 1006 قطعة.

وكشف المفتاح أنه بعد الانتهاء من أعمال استخراج القطع ونقلها سيتم تجميعها لإعادة تركيب المركب وعرضها بجانب مركب خوفو الأولي، بعد نقلها من مكان عرضها الحالي بالمنطقة الأثرية إلى المتحف داخل مبنى خاص بها هناك، لافتا إلى بدء أعمال إنشاء هذا المبنى.

RT

RT

من جانبه، أوضح عيسى زيدان، مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم بالمتحف المصري الكبير والمشرف على ترميم مركب خوفو الثانية، أن فريق العمل بمشروع المركب نجح حتى الآن في استخراج ما يقرب من 1272 قطعة خشبية من المركب، بالإضافة إلى العثور على سكين مصنوع من الزران وكذلك عمود مصنوع من النحاس. وأضاف أنه تم الانتهاء من ترميم 1200 قطعة، وتم عمل تقرير عن حالة كل منها وتصويرها باستخدام تقنية التصوير ثلاثي الأبعاد ومسح الليزر والتوثيق بالرسم اليدوي والفوتوغرافي.

من جهته، قال دكتور ساكوجي يوشيمورا رئيس جامعة هيغاشي نيبون الدولية اليابانية، ورئيس بعثة مركب خوفو الثانية، إنه يتم الآن وضع التصور النهائي لأعمال المرحلة الثانية من تجميع المركب، بالتعاون مع خبراء يابانيين ومصريين وإن فريق العمل انتهى من توثيق تجميع القطع التي تم رفعها، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في عملية التجميع.

ناصر حاتم

المصدر: RT