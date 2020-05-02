هزة أرضية تضرب محافظتي القاهرة والجيزة في مصر

شعر سكان محافظتي القاهرة والجيزة في مصر بهزة أرضية خفيفة اليوم في الساعة الثالثة عصرا بالتوقت المحلي.

وقال رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أحمد بدوي، إن مصدر الزلزال جاء من جزيرة كريت شرق البحر المتوسط، وكان بقوة 6.3 بمقياس ريختر، ولذك شعر بها بعض السكان، موضحا أن الزلزال له توابع أخرى.

وفي وقت سابق ذكر المعهد القومي للأبحاث الفلكية والجوفيزيقية، أنه وقع منذ قليل في تمام الساعة 6:30 مساء هزة أرضية غرب مدينة مرسى مطروح بقوة 4 ريختر وعلى عمق 2 كيلو متر شعر بها بعض سكان المحافظة، ولم يوقع الزلزال أي خسائر في الممتلكات أو الأرواح.

ناصر حاتم

وسائل إعلام مصرية