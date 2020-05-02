الأوقاف المصرية تصدر قرارا جديدا بشأن صلاة العشاء والتراويح

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، أنه سيتم بث صلاة العشاء والتراويح من مسجد عمرو بن العاص يوميا عبر الإذاعة المصرية، مجددة ضرورة التزام كل المساجد في مصر بالتعليق الكامل للتجمعات.

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وأوضحت الوزارة، أنه تقرر بث صلاة العشاء والتراويح إذاعيا يوميا من مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة في القاهرة، بحضور إمام المسجد واثنين فقط من العاملين معه، حيث تختار إذاعة القرآن الكريم يوميا أحد القراء المعتمدين إذاعيا لصلاة التراويح بالمسجد.

وأكدت الوزارة "الالتزام بعدم فتح المسجد أمام المصلين، وعدم تشغيل أي سماعات خارجية منعا لأي تجمع خارج المسجد أو في ساحاته الخارجية، والاقتصار على تشغيل سماعة داخلية واحدة على قدر تحقيق النقل الإذاعي فقط"، مشددة على أن "الأمر يقتصر فقط على مسجد عمرو بن العاص"، منبهة إلى "ضرورة التزام سائر المساجد على مستوى مصر بالتعليق الكامل للجمع والجماعات إلى أن يأذن الله عز وجل بزوال علة الغلق".

وكانت وزارة الأوقاف المصرية حسمت الجدل في وقت سابق حول إقامة صلاة التراويح في رمضان، مؤكدة أنه لن يتم إقامة الصلاة داخل المساجد إلى أن تزول العلة أو السبب وفتحها مرة أخرى.

المصدر: سبوتنيك