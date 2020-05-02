الأمم المتحدة توجه رسالة للسياسيين العراقيين وتحثهم على الإسراع في تشكيل الحكومة

وجهت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، اليوم السبت، رسالة إلى السياسيين العراقيين للإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت بلاسخارت في بيان مقتضب: "تستمر الأزمات الحادة المتعددة في دفع العراق للمجهول، لذا فإن التشكيل السريع لحكومة ذات تأييد واسع أمر ضروري".

وأضافت أن "التسوية السياسية دليل على النضج السياسي ومصدر للمرونة".

وختمت بيانها: "تذكير ودي للسياسيين: العراق لا يمتلك رفاهية الوقت".

المصدر: RT