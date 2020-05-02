الأمم المتحدة توجه رسالة للسياسيين العراقيين وتحثهم على الإسراع في تشكيل الحكومة
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وجهت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، اليوم السبت، رسالة إلى السياسيين العراقيين للإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة.
وقالت بلاسخارت في بيان مقتضب: "تستمر الأزمات الحادة المتعددة في دفع العراق للمجهول، لذا فإن التشكيل السريع لحكومة ذات تأييد واسع أمر ضروري".
وأضافت أن "التسوية السياسية دليل على النضج السياسي ومصدر للمرونة".
وختمت بيانها: "تذكير ودي للسياسيين: العراق لا يمتلك رفاهية الوقت".
المصدر: RT