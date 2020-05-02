مقلب "الملك" يثير جدلا في المغرب ونقاشا حادا في تونس (فيديو)

أثار برنامج الكاميرا الخفية التونسية "الملك" الذي تبثه قناة "حنبعل" الخاصة ويقدمه الإعلامي وليد الزريبي، موجة غضب واسعة في تونس والمغرب.

وأعرب نشطاء مغاربة عن غضبهم بسبب الكاميرا الخفية التونسية "الملك"، مشيرين إلى أن سيناريو المقلب ينطوي على استهزاء من البروتوكول الملكي والمسّ بالثوابت الوطنية.

وتتلخص فكرة مقلب "الملك" في إبرام عقد مع فنان مقابل المشاركة في كاميرا خفية تستضيف فنانين وممثلين وتعرض عليهم المشاركة في الكاميرا الخفية المصرية "رامز جلال" مقابل مبلغ مالي كبير، ولكن بشروط من بينها تقبيل يد الملك، كما تحدث المقلب عن ولي العهد، وهو ما اعتبره نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ينطبق على ولي العهد المغربي.

على خلفية ذلك، طالبت النقابة المهنية لمبدعي الأغنية المغربية، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري التونسية بإيقاف بث البرنامج، ومطالبة القناة بتقديم اعتذار للشعب المغربي، احتراما لعلاقات الجوار بين البلدين.

واعتبرت النقابة الفنية المغربية أن فكرة الكاميرا ومضمونها يتضمنان إيحاءات مقصودة تمس المغرب ومقدساته وتقاليده العريقة.

وأشارت النقابة إلى أن فريق الإعداد وضع على غلاف شروط العقد الذي يقدم لضيوف البرنامج، صورة توحي بشكل مباشر لعاهل المملكة المغربية، بلباسه وهندامه.

كما شارك في الحملة ضد برنامج المقالب التونسي، مجموعة من الفنانين التونسيين، ومن بينهم الفنانة الاستعراضية نرمين صفر التي أكدت أنها رفضت بث حلقتها في الكاميرا الخفية "الملك" دون حضورها عملية المونتاج، مؤكدة أنها سترفع قضية ضد مقدم ومنتج الكاميرا الخفية، والحال نفسه بالنسبة للفنانة الاستعراضية زازا.

وردا على ذلك، نفى الإعلامي ومنتج كاميرا "الملك"، وليد الزريبي، الاتهامات التي وجهتها له الفنانة الاستعراضية زازا، حيث أوضح أنه لم يقم بحذف مشاهد من مشاركتها في الكاميرا الخفية، مؤكدا أنه لم يتلاعب بعملية المونتاج.

كما بين وليد الزريبي أن زازا لم تطلب منه حذف أي مشهد بعد تسجيل الحصة وأنها على علم تام بمحتوى البرنامج.

وصرح بأنه كان على الفنانة زازا التعامل مع الكاميرا الخفية بروح رياضية وعدم تهويل ما حصل، مؤكدا أن الأمر بسيط جدا وما حصل لا ينقص من قيمتها الفنية، وفق تعبيره.

جدير بالذكر أن الإعلامي التونسي نشر تدوينة قال فيها إن حساباته الإلكترونية تعرضت للقرصنة من هاكرز مغاربة.

جدير بالذكر أن قناة "حنبعل" عبرت في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك رفضها للإساءة للعلاقات التونسية المغربية.

وقالت في البيان: "إن قناة حنبعل، من منطلق حرصها على متانة وصفاء العلاقات التونسية المغربية، لا تقبل بأي حال من الأحوال أن تكون أداة للإساءة إلى العادات والمؤسسات المغربية التي يجب أن تظل فوق كل المزايدات".

المصدر: RT