سوريا .. "المركزي" يطلب استئناف العمل تدريجيا للمؤسسات المالية

أصدر مصرف سوريا المركزي تعميما بعودة دوام العاملين ورفع تعليق الخدمات المصرفية تدريجيا حتى نهاية شهر رمضان.

وطلب المصرف من المؤسسات المالية المصرفية العاملة في البلاد زيادة نسبة دوام العاملين فيها تدريجيا لاستكمال دوامهم مع نهاية رمضان.

كما طلب معاودة استئناف عمل الفروع التي تم إغلاقها سابقا، وفقا لتعميم صدر في 22/3/2020 وقضى بوضع خطة عمل في إطار خطط الطوارئ المعتمدة.

كذلك طلب المصرف المركزي رفع أي تعليق مفروض على نشاط المؤسسة، والعودة لتقديم الخدمات كافة.

تعميم البنك المركزي السوري

المصدر: RT