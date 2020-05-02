الصحة اللبنانية: تسجيل وفاة واحدة و4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، 2 منها من المقيمين، و2 وافدين من قطر، ما يرفع عدد المصابين الإجمالي في لبنان إلى 733.

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وأعلنت الوزارة عن تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي جراء الفيروس إلى 25، مشيرة إلى أن عدد حالات الشفاء وصل إلى 197.

وأعلنت وزارة الصحة أنه "ضمن خطة الوزارة إجراء مسح ميداني في مختلف المناطق اللبنانية لتحديد الواقع الوبائي لجائحة COVID-19، وأن تتابع فرقها إجراء فحوصات PCR لعينات من المواطنين الذين خالطوا حالات مصابة أو ممن يعانون من عوارض تنفسية وجيوب أنفية وأمراض تحسسية صدرية أو ممن كانوا في ميدان عملهم على تماس دائم مع المواطنين".

وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن، حذر أمس من موجة ثانية من تفشي كورونا بسبب عودة الاحتجاجات، لافتا إلى أن ما يشاهد من تفلت في الشارع، يشكل خطرا على عودة الحياة إلى طبيعتها.

وقال إن "ما أنجز حتى الآن في مواجهة وباء كورونا أثمر نتائج ميدانية مطمئنة"، مشيرا إلى "ضرورة الالتزام بالخطة الحكومية في المرحلة المقبلة وتوخي أقصى درجات الحذر".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام