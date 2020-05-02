صحة قطر:الفترة الحالية ستشهد تذبذبا في الإصابات بالفيروس بين ارتفاع وانخفاض

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، عن تسجيل 776 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وتعافي 98 حالة، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم السبت: "تم تسجيل 776 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 14872، وإجمالي الوفيات بقي عند مستواه 12، في حين ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1534 حالة".

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وتظهر البيانات الجديدة، ارتفاعا في عدد الإصابات اليومية بالفيروس، مسجلة 776 اليوم السبت، مقارنة مع 687 إصابة سجلت يوم الجمعة، لكنها تظهر انخفاضا مقارنة مع ما سجل يوم الخميس - 845.

ولفتت الوزارة إلى أن أغلبية الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة من مناطق مختلفة كانوا قد أصيبوا بالفيروس، وتعود باقي حالات الإصابة لمواطنين ومقيمين ممن خالطوا مصابين بالفيروس.

وتم إدخال الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس للعزل الصحي التام في مختلف المرافق الطبية بالدولة، حيث يتلقون العناية الصحية اللازمة، حسب الوضع الصحي لكل حالة.

ونوهت وزارة الصحة القطرية بأن الفترة الحالية ستشهد تذبذبا في أعداد حالات الإصابة بالفيروس، بين ارتفاع وانخفاض، وذلك يرجع لعدة أسباب من بينها أن تفشي الفيروس يعتبر في مرحلة الذروة قبل أن تبدأ أعداد الإصابات بالنزول تدريجيا.

وشددت الوزارة على أهمية التزام أفراد المجتمع بالإجراءات والتدابير الوقائية لحماية أنفسهم من عدوى الفيروس، وضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى، والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

المصدر: الشرق القطرية