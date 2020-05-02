عقيلة صالح ينفي وجود خلافات بينه وبين حفتر

أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، عدم وجود أي خلافات شخصية بينه وبين قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، وأنهم "على تواصل مستمر".

جاء ذلك خلال مقابلة صحفية أجرتها وكالة أخبار ليبيا 24 مع المستشار عقيلة صالح، يوم الجمعة، عقب ورود شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول نشوب خلافات بين صالح والمشير حفتر.

وقال عقيلة صالح: "لا يوجد ولن يوجد (خلاف) على المستوى الشخصي، كل واحد منا لديه رأي، وهذه حرية، ويوجد احترام على أعلى مستوى، وبيننا كل التقدير والأدب.. نحن على تواصل دائم، ويوجد تواصل بيننا وسيستمر اليوم وغدا، وقد يكون كل منا له رأي، وهذا يرجع لتقييم الناس وما يترتب عليه الأمر على أرض الواقع، لكننا على تواصل، والتواصل عن طريق القنوات مستمر حتى هذه اللحظة، والعلاقات بيننا مستمرة".

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وبخصوص مبادرته للخروج من الأزمة الليبية التي أطلقها في هذا التوقيت، أوضح رئيس مجلس النواب أن المبادرة التي أطلقها" لم تكن وليدة اللحظة، وهي مبادرة منذ بداية الصراع، وكررتها في كل المحافل الدولية لحل قضية ليبيا".

وأضاف أن ما دعاه للإعلان عنها في الداخل والخارج "كون المجتمع الدولي بدأ يتخلى عن قضية ليبيا، خصوصا بعد جائحة وباء كورونا، التي أثرت على كل دول العالم​​​".

وتابع قائلا: "أعلنا هذه المبادرة لنقول للعالم، أننا موجودون ونحترم الاتفاقات والقرارات الدولية، ونحترم سيادة الشعب الليبي، هذه المبادرة بنيت على أساس ما تعارف عليه الآباء والأجداد عندما بدأ العمل على حصول ليبيا على استقلالها "، مشيرا إلى أن" ليبيا تتكون من ثلاثة أقاليم تاريخية، وكانت المناصب الرئيسية والقيادية في البلاد تتم بالتوافق والتساوي، واللجنة التي وضعت الدستور الليبي كانت مساوية بين الأقاليم الثلاثة، وأعضاء مجلس الشيوخ أيضا كانوا متساوين".

المصدر: ليبيا 24