الصحة المصرية تنفي صلتها بفرق تجري تحاليل لفيروس كورونا بمقابل مادي

نفت وزارة الصحة المصرية، اليوم الجمعة، صلتها بفرق تتجول على المنازل لتقديم خدمات تخص مكافحة فيروس كورونا مقابل مكافأة مالية.

وقالت الوزارة، في بيان نشر على صحفتها الرسمية في "فيسبوك"، إنها تنفي "صلتها بما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من قيام فرق بالمرور على المنازل للكشف على المواطنين وإجراء تحليل لفيروس كورونا المستجد بمقابل مادي، مستخدمين اسم وشعار وزارة الصحة".

وأوصى البيان "بتحري الدقة فيما يتم نشره، والرجوع إلى المصادر الرسمية لوزارة الصحة والسكان المصرية".

ناصر حاتم

المصدر RT