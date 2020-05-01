السفير الأمريكي لدى القاهرة يعلق على مقتل جنود الجيش المصري في بئر العبد

علق سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة، جوناثان كوهين، على حادث بئر العبد الإرهابي، الذي أدى إلى مقتل عدد من جنود الجيش المصري.

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وقال السفير الأمريكي: "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجوم الذي تم يوم 30 أبريل في شمال سيناء على الجنود المصريين. هذا الهجوم دنيء بشكل خاص لأنه يأتي خلال شهر رمضان المبارك. إننا نعرب عن تعازينا لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين"

وتابع السفير: "تواصل الولايات المتحدة وقوفها مع مصر، حكومة وشعباً، في الحرب ضد الإرهاب"

وكان المتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، قد أعلن أمس الخميس، إنه انفجرت عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود".

المصدر: المصري اليوم