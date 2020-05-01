طالت مؤسسات عامة ومنازل.. أضرار الانفجارات في موقع عسكري بحمص السورية (صور)

بدأت تتكشف الأضرار التي سببتها الانفجارات التي وقعت في موقع عسكري شرقي مدينة حمص السورية.

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وقد أدت الانفجارات إلى تضرر كثير من المنشآت العامة، كذلك وصلت بعض الشظايا إلى منازل السكان، وقد ذكر مجلس محافظة حمص أن الانفجارات أدت إلى أضرار مادية في مبنى مديرية النقل المجاور لموقع الانفجار. وقال إنها اقتصرت على "تحطم زجاج وألمنيوم النوافذ والأبواب والواجهات فقط".

Facebook@homs.governorate.Council

Facebook@homs.governorate.Council

Facebook@homs.governorate.Council

كما نشرت صفحة المجلس على "الفيسبوك" صورا لآثار الأضرار التي طالت الشركة العامة للفوسفات في حمص.

بينما ذكر محافظ حمص، طلال برازي، في تصريحات صحفية، أن الانفجارات أدت لأضرار في بعض المباني القريبة كمديرية النقل، ومديرية الخدمات الفنية، وشركة الفوسفات، وأشار إلى أنه "سيتم تأهيلها يومي السبت والأحد القادمين لتعاود نشاطها".

Facebook@homs.governorate.Council

Facebook@homs.governorate.Council

وقال المسؤول إن 3 خطوط كهرباء تضررت نتيجة الانفجارات، أحدها توتر متوسط واثنين من التوتر المنخفض، وأشار إلى أن ورشات الصيانة تمكنت من إصلاح خطين من الخطوط المتضررة وإعادتها للخدمة.

Facebook@homs.governorate.Council

Facebook@homs.governorate.Council

بينما نشر أحد سكان المدينة صورا لما قال إنها إحدى القذائف التي انفجرت قرب بيته واخترقت جدرانه.

أسامة يونس

المصدر: RT