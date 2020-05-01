وزارة الصحة المصرية: تسجيل 358 حالة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 14 شخصا

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الجمعة، تسجيل 358 حالة جديدة بفيروس كورونا وهي النسبة الأعلى، بالإضافة إلى تسجيل وفاة 14 حالة جديدة.

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وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 406 حالات وفاة.

وأشار إلى خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى اليوم.

وأوضح أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1875 حالة.

المصدر: RT