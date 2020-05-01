الإمارات ترد على بيان تركي حاد وشديد اللهجة وتتحدث عن "هجمة إقليمية شرسة"

اعتبرت الإمارات أن جهود بناء تكتل عربي يشملها إلى جانب السعودية ومصر تتعرض لهجمة إقليمية شرسة من خلال التدخل في الشؤون العربية.

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وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، في تغريدتين نشرهما اليوم الجمعة: " أتوقف عند الأخبار الكاذبة التي تطال السعودية ومصر والإمارات وبوتيرة مستمرة من منصات معروفة ولا أستغرب، فبناء تكتل عربي ينظر إلى الاستقرار والتقدم كأساس للمنطقة ومستقبلها يواجه هجمة إقليمية شرسة للتدخل في الشؤون العربية يساعدها الضعيف والمهمش والمؤدلج".

وتابع قرقاش: "يذكرني هوس العاجز في استهدافه للإمارات والشيخ محمد بن زايد بالمثل المحلي والذي يميز بين "من يأكل الثمر ومن يعد الطعام"، والطعام هو نوى الثمر أي من مخلفاته، وموقعنا سيبقى دائما في الصدارة "نأكل الثمر" وليبقى المتربص العاجز خلفنا "يعد الطعام".

أتوقف عند الأخبار الكاذبة التي تطال السعودية ومصر والإمارات وبوتيرة مستمرة من منصات معروفة ولا أستغرب، فبناء تكتل عربي ينظر إلى الإستقرار والتقدم كأساس للمنطقة ومستقبلها يواجهه هجمة اقليمية شرسة للتدخل في الشؤون العربية يساعدها الضعيف والمهمش والمؤدلج. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 1, 2020

ويأتي هذا التصريح بعد أن أصدرت وزارة الخارجية التركية، مساء أمس الجمعة، بيانا شنت فيه هجوما حادا على الإمارات وقيادتها، متهمة البلاد بممارسة "سياسات منافقة" واتباع "مواقف عدائية ضد تركيا" وكذلك "دعم الإرهاب والانقلابيين".

وتشهد العلاقات بين الإمارات وتركيا توترا مستمرا على خلفية قضايا عدة، بينها الأزمات في سوريا واليمن وخاصة ليبيا، حيث تدعم أنقرة حكومة الوفاق الوطني ورئيسها فايز السراج، بينما تؤيد أبو ظبي "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر.

المصدر: RT