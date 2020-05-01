الحكومة السورية: لا تشتروا أجهزة التعقيم المنتشرة في الأسواق قبل التحقق منها

طلب مجلس الوزراء السوري، اليوم الجمعة، من جميع الوزارات عدم شراء أجهزة تعقيم منتشرة في الأسواق المحلية قبل التأكد منها.

وأوضحت رئاسة الوزراء أنها أكدت على عدم شراء أجهزة التعقيم الجماعي "التي انتشرت في الأسواق المحلية مؤخرا قبل الحصول على الثبوتيات التي تضمن التأكد من فاعليتها وجدواها ومطابقتها للمواصفات القياسية والمعايير الصناعية والصحية المناسبة من قبل الجهات المعنية لدى وزارتي الصحة والصناعة".

وعلق سوريون على هذا الإعلان بالقول إنه إقرار بوجود سلع مخالفة للمواصفات في السوق، وتساءل البعض عن كيفية دخول تلك الأجهزة إلى البلاد إن كانت غير مطابقة للمواصفات.

أسامة يونس

المصدر: RT