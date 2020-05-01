الصحة الفلسطينية تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 517 حالة.

وأوضحت وزيرة الصحة مي كيلة، أن الحالات الجديدة توزعت كالآتي: 8 حالات في بيت لقيا، وإصابة واحدة في كل من خربثا المصباح وعناتا بالضفة الغربية.

وأضافت أن السلطات الصحية سجلت أيضا 3 حالات تعاف في نابلس والقدس، ما يرفع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 102.

يذكر أن بعض المحافظات الفلسطينية كانت أعلنت في وقت سابق عن إجراءات تخفيفية جديدة، تتعلق بعمل بعض القطاعات التجارية، شرط الالتزام بضوابط منع انتشار الفيروس.

المصدر: RT