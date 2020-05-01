مستشار عبد المهدي لـRT: لم يتخذ أي قرار بشأن ادخار رواتب الموظفين

أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق، اليوم الجمعة، أن الحكومة لم تتخذ أي قرار بشأن ادخار رواتب الموظفين.

وقال صالح لـRT: "حقيقة لا يوجد شيء قد تم اعتماده بشأن الموضوع، وإن مثل هكذا إجراء جوهري يمس الإنفاق العام وجملة من القوانين التي بنيت بموجبها الرواتب والأجور وغيرها من تعويضات المشتغلين، بحاجة إلى قرار لمجلس الوزراء وتشريع من مجلس النواب".

وأضاف: "حتى اللحظة لم يعتمد شيء، وإن ما يشاع هو تسرب أخبار من غرف المداولات عن خيارات مختلفة لمواجهة الظرف الاقتصادي والمالي القاهر للدولة بسبب تعثر عوائد النفط إزاء انهيار الأسواق النفطية والكساد العالمي والجائحة التي سببها كورونا على الصعيد الدولي".

ويدور حديث في العراق عن وجود خطط حكومية لادخار رواتب الموظفين، حيث يوجد في البلاد نحو سبعة ملايين شخص بين موظف حكومي ومتقاعد.

المصدر: RT