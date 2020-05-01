العراق.. عبد المهدي والكاظمي يعلقان بمناسبة عيد العمال

علّق رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق عادل عبد المهدي ورئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، بمناسبة عيد العمال العالمي.

وقال عبد المهدي، في بيان صحفي: "تحل ذكرى عيد العمال العالمي هذا العام والبشرية جمعاء تواجه تحديا صحيا خطيرا أوقف عجلة الحياة والعمل، ويواجه شعبنا جائحة كورونا ببسالة وصبر ونجاح بشكل ميّز العراق عن بقية دول العالم".

من جهته، قال الكاظمي، في تغريدة على حسابه في تويتر: "بمناسبة عيد العمال العالمي، أرفع أسمى التهاني لكل النساء والرجال الذين يديمون الحياة بأعمالهم وجهدهم، وسعيهم خلف رزقهم الحلال بلا كلل".

وأضاف أن "نهوض الاقتصاد العراقي مقترن بتوفير فرص العمل، ودعم بيئة الاستثمار الصحيح، وإصلاح المنظومات الإدارية المعرقلة للتقدم".

ويعاني العراق من أزمة مالية قد تتفاقم مع هبوط أسعار النفط العالمية، كما يعاني من البطالة التي شكلت نسبا كبيرة في صفوف فئة الشباب، وفي تقرير سابق لمنظمة العمل الدولية، أشارت إلى أن نسبة بطالة الشباب سجلت 33 %، ونحو 13 % من العراقيات فقط ناشطاتٌ في القوى العاملة.

المصدر: RT