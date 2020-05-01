كهرباء حمص: انفجارات اليوم أدت إلى "أضرار كبيرة في الشبكة"

أعلنت شركة الكهرباء في مدينة حمص السورية أن انفجارات اليوم أدت إلى أضرار كبيرة في شبكة الكهرباء.

وأوضحت الشركة أن الانفجارات التي حدثت قرب مدخل حمص الجنوبي أضرت في الشبكة على التوتر المتوسط والمنخفض ومراكز التحويل، وأدت إلى خروج خطي التوتر المتوسط "غزالة والمعهد" عن الخدمة.

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وأشارت الشركة إلى أن "ورشات الكهرباء استنفرت فور ورود المعلومات".

وكان مصدر عسكري أعلن أن الانفجارات المتتالية في أحد المواقع العسكرية حدثت "بسبب خطأ بشري عند نقل بعض الذخائر، ما أدى إلى خسائر مادية وبشرية جراء انفجار عدة قذائف وتناثر شظاياها خارج الموقع العسكري"، وأشار المصدر إلى إصابة عدد من المدنيين بجراح مختلفة.

المصدر: RT