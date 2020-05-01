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تراجع ملموس في عدد الإصابات اليومية بكورونا في قطر

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تراجع ملموس في عدد الإصابات اليومية بكورونا في قطر
Reuters Kirby Lee
العاصمة القطرية الدوحة
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أعلنت السلطات الصحية في قطر، اليوم الجمعة، عن تسجيل حالتي وفاة، و687 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يعد تراجعا ملحوظا بعدد الإصابات.

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وقالت وزارة الصحة، إنه تم تسجيل 687 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، مقارنة مع 845 إصابة في اليوم السابق، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات 12648.

كما لفتت إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين، تعودان لمقيمين يبلغ الأول من العمر 96 عاما والثاني يبلغ من العمر 40 عاما، وكانا يتلقيان الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة، علما أنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالفيروس إلى 12.

أما حالات الشفاء، فوصل عددها الإجمالي إلى 1436، بعد تسجيل 64 حالة تعافي من المرض خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكان وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، دعا المجتمع الدولي إلى تكثيف التعاون في سبيل مواجهة العواقب الاقتصادية الوخيمة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

المصدر: قنا

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