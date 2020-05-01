مصادر إعلامية ليبيبة: قتلى وجرحى جراء قصف صاروخي استهدف منطقة زناتة في طرابلس

أعلنت عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الليبية عن تعرض منطقة زناتة في العاصمة طرابلس إلى قصف بصواريخ غراد.

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وقالت عملية "بركان الغضب" في تدوينة على موقعها "فيسبوك" مرفقة بمجموعة من الصور، اليوم الجمعة، إن التقارير الأولية تشير إلى وقوع عدد من الوفيات والإصابات بعد تعرض المنطقة للقصف من طرف القوات التابعة للمشير خليفة حفتر.

يذكر أن حكومة الوفاق التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها، كانت قد أعلنت في وقت سابق رفضها للهدنة الإنسانية المعلنة من قبل الجيش الليبي بقيادة حفتر خلال شهر رمضان.

واتهم المجلس الرئاسي التابع للوفاق قوات حفتر بمخالفة الهدنات التي سبق أن قبلت بها الحكومة، قائلا: "ما سبق من انتهاكات وخروقات يجعلنا لا نثق أبدا فيما يعلن من هدنة، لأنه اعتاد على الغدر والخيانة".

المصدر: وكالات