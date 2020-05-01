مصر.. وثيقة مسربة تكشف عن أسعار خيالية لعلاج فيروس كورونا في القصر العيني وجامعة القاهرة ترد

نشرت وسائل إعلام مصرية وثيقة مسربة، تكشف عن أسعار خيالية للعلاج من فيروس كورونا في أقدم صرح طبي بمصر وهو القصر العيني، مما أدى لحدوث جدل كبير في البلاد.

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وكشفت الوثيقة أن أسعار كشف وعلاج فيروس كورونا بمستشفيات قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" الخاص تصل إلى 127 ألف جنيه، لتصدر جامعة القاهرة بيانا عاجلا توضح فيه حقيقة الأمر.

وشملت أسعار كشف وعلاج فيروس كورونا بمستشفيات قصر العيني التعليمي الجديد الخاص بالكشف وعلاج فيروس كورونا المستجد للبدء في تنفيذها بالمستشفى خلال فترة تحويلها إلى المستشفى، 2220 جنيها خدمة الإصابة بكورونا بدون مسحة، و5210 جنيهات سعر خدمة كشف الإصابة بالكورونا مع مسحة "إقامة نهارية"، و11450 جنيها سعر خدمة كشف الاصابة بالكورونا مع مسحة تأكيدية "إقامة عادية"، و16625 جنيها سعر خدمة كشف الإصابة بالكورونا مع مسحة تأكيدية "إقامة رعاية مركزة".

وتصل خدمة الرعاية الطبية لمصابي كورونا، إقامة داخلي 7 أيام فقط، لـ35875 جنيها، وتصل إقامة داخلي 14 يوما لـ74655 جنيها، وإقامة جناح 7 أيام بمستشفى قصر العيني الفرنساوي لـ62215 جنيها، وإقامة جناح 14 يوما لـ 127 ألف جنيه و460 جنيها، وإقامة رعاية مدة 14 يوما لمصابي كورونا يصل سعر الخدمة لـ102715 جنيها.

وأصدرت جامعة القاهرة بيانا عاجلا توضح فيه حقيقة الأمر وتنفي قائمة الأسعار المتداولة للعلاج بمستشفى القصر العيني الفرنساوي، وفقا لما صرح به الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد طه، مدير المستشفيات، إنه لم يعتمد أي أسعار بشأن العلاج في مستشفى الفرنساوي، مشيرا إلى تأكيد مستشفى القصر العيني على أن خدماته تقدم للجميع ولن يتخلى عن مسؤولياته، مهما كانت تكلفة العلاج، وبالفعل استقبل الفرنساوي العديد من الحالات ويتم علاجها بالمجان.

واستطرد مدير المستشفيات، أن مستشفى قصر العيني الفرنساوي يقدم خدماته الطبية للعديد من الشركات والهيئات الدولية وذلك بسعر التكلفة الدولية بناء على طلبها رسميا، بينما تقدم الخدمات الطبية للمصريين مجانا وفقا للقوانين واللوائح.

المصدر: وسائل إعلام مصرية