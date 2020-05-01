مباشر.. متظاهرون يتجمعون في وسط بيروت في عيد العمال العالمي

تتجه مسيرات من مختلف المناطق اللبنانية، اليوم الجمعة الذي يصادف عيد العمال، صوب وسط بيروت، في وقت تجددت الحركة الاحتجاجية في البلاد.

وأفاد مراسلنا في لبنان، أن عدد المحتجين تزايد في ساحة الشهداء ببيروت في ظل إنتشار كثيف لعناصر قوى الأمن الداخلي.

من جهة أخرى، انطلقت تظاهرة سيارة من أمام مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال، نحو ساحة رياض الصلح، وعلى رأسها رئيس الاتحاد النقابي كاسترو عبدالله ورؤساء النقابات العمالية المنضوية في الاتحاد.

يتبع..