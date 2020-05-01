 
مباشر

تدوينة مؤثرة لأحد ضحايا هجوم سيناء قبل وفاته بساعات

أخبار العالم العربي

تدوينة مؤثرة لأحد ضحايا هجوم سيناء قبل وفاته بساعات
صورة لأحمد الكاملي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ns46

تداول أصدقاء أحد الجنود المصريين، الذي لقي مصرعه أمس الخميس في سيناء، آخر تدوينه له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

إقرأ المزيد
السيسي ينعى عناصر الجيش المصري الذين قتلوا في انفجار شمال سيناء
السيسي ينعى عناصر الجيش المصري الذين قتلوا في انفجار شمال سيناء

وكتب الجندي، أحمد الكاملي، كلمات مؤثرة قال خلالها: "سيشهد التاريخ إني قد ولدت ذكرا وتربيت رجلا وعشت محاربا وسأموت بطلا إن شاء الله، فكن من تكون فأنا لا ارى أحدا".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش المصري عن مقتل وإصابة 10 عسكريين، إثر تفجير مدرعة بمحافظة شمال سيناء.

وقال بيان مقتضب للمتحدث باسم الجيش العميد تامر الرفاعي: "انفجرت اليوم عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد"، في محافظة شمال سيناء.

وأوضح البيان أن التفجير أسفر عن "استشهاد وإصابة ضابط، وضابط صف، و8 جنود"، دون تحديد عدد القتلى.

وتشهد محافظة شمال سيناء حملة عسكرية كبيرة تشنها القوات المصرية ضد جماعات وتنظيمات مصنفة "إرهابية"، على رأسها "ولاية سيناء" المعروفة قبل مبايعتها "داعش" بـ"أنصار بيت المقدس"، والمسؤولة عن هجمات عديدة على رجال الأمن والمسؤولين في المنطقة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا