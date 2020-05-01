وزير الصحة السوداني يثير الجدل بتصريحاته عن كورونا

أثار وزير الصحة السوداني، أكرم علي التوم، الجدل بعد تصريح مثير له حول فيروس كورونا وإمكانيات البلاد في التغلب عليه.

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وقال علي التوم خلال تصريحات صحفية: "صحتك بين يديك، هذا المرض ليس له علاج، لو ضاقت عليك ستموت"، حاثا السودانيين على الالتزام بالإجراءات الصحية الموصى بها والحفاظ على صحتهم، "لأن الدولة لن تستطيع مساعدتهم، فقط ستعطيهم بعض المسكنات أو الأكسجين".

ووصف الوزير الوضع في بلاده بأنه مزعج، موضحا أن السودان دخل مرحلة الخطر، حيث بلغ عدد المصابين بالفيروس منذ يوم 12 مارس في البلاد 375 شخصا، توفي 28 منهم.

وأكد الوزير على أن المرض كان محصورا فى ولاية الخرطوم، لكنه انتشر في 10 ولايات أخرى، مشيرا إلى أن الدولة كانت متفائلة بالسيطرة على المرض في مراحله الأولى.

وحذر الوزير من النقص الكبير في المعينات الطبية الموجودة في السودان، والتي "لا تكفي لأكثر من أسبوعين"، وأن أدوية بعض الأمراض اختفت تماما، و"الدولة تحتاج مبالغ كبيرة لاستيراد الدواء".

ودعا المواطنين إلى الالتزام بتنفيذ الحظر الصحي وأهمية حماية الأسر والأفراد والمجتمع بالانضباط، مشددا على أنه لن يُسمح بدخول المواطنين العالقين في الخارج في هذا الظرف الصعب، وهذا الأمر مرتبط بانخفاض الحالات.

المصدر: RT