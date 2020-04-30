مصر.. زاهي حواس ردا على فقيه أزهري بشأن فرعون موسى: خليك في شغلك!

عقب زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار المصري الأسبق، على تصريحات سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن، بشأن اسم فرعون مصر الذي تحاجج مع النبي موسى.

وخلال لقاء مع برنامج "رأي عام"، المذاع عبر قناة TeN الفضائية، مساء الخميس، رد حواس على تصريحات الهلالي الذي قال فيها إن فرعون موسى ليس مصريا بل من خراسان ويدعى وليد، قائلا: "يا دكتور خليك في شغلك".

وأضاف حواس أنه "لا يوجد أي دليل في الآثار ولا يمكن لأي بشر أن يخبرنا من هو فرعون موسى"، مشيرا إلى أن الأقاويل المتداولة حول هذا الأمر اجتهادات تأتي من بعض علماء الدين والآثار.

وذكر أن لقب فرعون يطلق على الملك الذي يعيش في القصر، مستطردا: "أقول للهلالي أو أي شخص دين: لا توجد لدينا حقائق علمية تؤكد لنا من هو فرعون موسى".

وكان سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قد قال في تصريحات متلفزة سابقة إنه علم من خلال بعض المراجع أن فرعون مصر الذي تحاجج مع النبي موسى ليس مصريا بل هو من خراسان ويسمى وليد بن ريان.

ناصر حاتم

المصدر: RT