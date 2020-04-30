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العراق.. مقتل ضابط وجندي في هجومين منفصلين

أخبار العالم العربي

العراق.. مقتل ضابط وجندي في هجومين منفصلين
Facebook@SecMedCell
عملية أمنية في العراق
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الخميس، مقتل ضابط في قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، إثر هجوم مسلح على منزله.

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وذكرت الخلية في بيان صحفي أن "القوات الأمنية تجري عملية تحقيق في حادث الهجوم المسلح الذي وقع على منزل أحد الضباط المنسوب إلى قيادة شرطة الحدود أدى إلى استشهاده وإصابة أفراد من عائلته في ناحية يثرب بقضاء بلد في محافظة صلاح الدين".

ولم تذكر الخلية من هي الجهة التي هاجمته، لكن وسائل إعلام عراقية قالت إن "عناصر من داعش هم من شنوا الهجوم على منزل الضابط".

إلى ذلك أعلنت الخلية عن مقتل جندي مكلف بواجب مسك برج للمراقبة إلى إطلاق نار من قناص من جهة الصحراء في محافظة الأنبار".

المصدر: RT

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