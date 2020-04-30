مفتي مصر يدين "بشدة" استهداف مركبة للجيش بشمال سيناء

دان مفتي مصر، شوقي علام، اليوم الخميس، التفجير الذي استهدف مدرعة تابعة للجيش بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، ودعا لمكافحة الإرهابيين وأعوانهم.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان أصدره مفتي الجمهورية، أن "الإرهاب الآثم يسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار في كل مكان وأنه يستهدف خير أجناد الأرض لأنهم يتصدون بكل قوة لعملياتهم الإجرامية ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر فداء لوطننا الغالي مصر".

وأكد مفتي الجمهورية أن "دماء شهدائنا الأبرار ستكون لعنة تحل على هؤلاء المجرمين المفسدين الخائنين".

وأشاد مفتي الجمهورية ببسالة وتضحيات ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة في التصدي للجماعات الإرهابية، داعيا إلى "الضرب بكل قوة على أيدي الإرهابيين ومن يمولهم ويساندهم".

ودعا المفتي جموع المصريين إلى "وحدة الصف والتكاتف ودعم القوات المسلحة والشرطة بكل قوة في حربهما ضد جماعات الضلال والغدر والإرهاب".

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الشهداء.

وسابقا اليوم الخميس، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة المصري، العقيد تامر الرفاعي، وقوع انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء، نتج عنه "استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود". كما أكد الرفاعي استمرار القوات المسلحة في "أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره".

من جهتها، أصدرت الكنيسة القبطية المصرية بيانا قالت فيه: "تنعي الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا اليوم إثر انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة، جنوب مدينة بئر العبد".

وأكدت الكنيسة على "تضامنها الكامل مع القوات المسلحة في محاربة الإرهاب وفي مواجهة كل من يحاول زعزعة استقرار الوطن".

ناصر حاتم

المصدر: RT