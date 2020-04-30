"القومي للإعاقة" المصري: إحالة تجاوزات برنامج رمضاني للتحقيق

أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، اليوم الخميس، عن إحالة مخالفات بحق الأشخاص المعاقين تم رصدها في برامج تلفزيونية رمضانية، للتحقيق.

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وأعلن المجلس، في بيان، عن استجابة النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، للبلاغ الذي تقدم به المجلس منذ ساعات لإدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام، وإصدار قراره بفتح تحقيق قضائي فوري وعاجل ضد ما تم إذاعته على شبكة تليفزيون "النهار"، في أول أيام شهر رمضان من خلال برنامج "البروفة "، الذي مثل إساءة مباشرة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال سلوكيات وتعبيرات تسيئ لهم ولا تعبر عن ظروفهم بشكل واقعي.

وفي هذا الصدد توجه المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أشرف مرعي، بالشكر للنائب العام، لاستجابته السريعة في فتح التحقيق مع قناة "النهار" واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، وذلك في أول تفعيل حقيقي لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة.

وجاء في البيان أن سرعة استجابة النائب العام للبلاغ تعكس اهتمام السلطة القضائية بإنفاذ حقوق ذوي الإعاقة الواردة بالقانون والمواثيق الدولية، "الأمر الذي يعد بمثابة قرار تاريخي".

ناصر حاتم

المصدر: RT