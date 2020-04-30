مصر.. عزل ألف شخص بعد إصابة 83 من سكان محافظة الشرقية بفيروس كورونا

أعلن محافظ الشرقية بمصر، ممدوح غراب، عن عزل 1000 شخص وفرض الحجر المنزلي عليهم، لمخالطتهم مصابين بفيروس كورونا المستجد.

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وأضاف غراب، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن المحافظة سجلت حتى الآن 83 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بالمناطق المعزولة للحد من انتشار الفيروس.

وأوضح المسؤول أنه تم تجهيز 6 أماكن بمختلف أنحاء المحافظة، لاستخدامها كمستشفيات عزل حال ساءت الأمور، وجرى الانتهاء من تجهيز مبنى تابع لجمعية "الهلال الأحمر"، وتجهيز مدرسة "المتفوقين" بمدينة الزقازيق، وعدد من المدن الجامعية.

وشدد محافظ الشرقية على أنه جرى ترصد 9500 شخص من خارج المحافظة، وذلك بمتابعتهم على مدار 14 يوما داخل المحافظة، وتبين عدم إصابة أي منهم بالفيروس.

ناصر حاتم

المصدر: RT