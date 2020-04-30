السفارة الصينية: مساعدات من الصين تصل القاهرة في 3 مايو

أعلنت السفارة الصينية في مصر أن شحنة جديدة من المساعدات الطبية الصينية ستصل إلى القاهرة يوم 3 مايو المقبل.

وأشارت السفارة في بيان لها، اليوم الخميس، إلى أن المساعدات ستصل إلى مطار القاهرة الدولي على متن رحلتين، وأن السفير الصيني لدى مصر سيستقبل الشحنة سوية مع مسؤولين مصريين.

إقرأ المزيد

يذكر أن الصين كانت قد أرسلت في وقت سابق من هذا الشهر طائرة تحمل مستلزمات طبية إلى مصر، تشمل كمامات طبية وملابس واقية وكواشف اختبار.

وقبل المساعدات الصينية للقاهرة، أرسلت مصر مساعدات إلى الصين، في فبراير الماضي في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا في الجمهورية، حيث بلغت المساعدات 10 أطنان تم شحنها على متن طائرة اتجهت إلى الصين لإجلاء مواطنين مصريين.

المصدر: RT