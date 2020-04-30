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دمشق: قرار برلين بخصوص "حزب الله" جائر ووسام شرف

أخبار العالم العربي

دمشق: قرار برلين بخصوص
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أعربت دمشق، اليوم الخميس، عن إدانتها "بأشد العبارات"، قرار برلين بتصنيف "حزب الله" اللبناني كمنظمة إرهابية، ووصفته بالجائر.

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ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أن ذلك القرار "يجسد رضوخ الحكومة الألمانية للإملاءات الصهيونية العالمية".

ووصفت الخارجية السورية القرار بالجائر وبأنه "وسام شرف للحزب واعتراف صريح بدوره في مقاومة العدوان الاستيطاني الصهيوني وإجهاض المشاريع الغربية التي تستهدف الحقوق والمصالح العليا للأمة العربية".

وقالت الوكالة إن دمشق "تجدد التعبير عن الدور الريادي لحزب الله كأحد أبرز حركات المقاومة ضد الاحتلال".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن حكومة البلاد حظرت "حزب الله" اللبناني على أراضي ألمانيا وصنفته كـ"منظمة إرهابية".

أسامة يونس

المصدر: RT

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