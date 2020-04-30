مستوطنون يعطبون سيارات فلسطينيين ويخطون شعارات عنصرية غرب نابلس

أقدمت مجموعة من المستوطنين الاسرائيليين اليوم الخميس، على إعطاب عدد من المركبات في بلدتي تل وصرة غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

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وأفادت مصادر محلية أن الأهالي فوجئوا صباح اليوم بإعطاب إطارات نحو 30 سيارة بين البلدتين.

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وذكر المسؤول الفلسطيني غسان دغلس لوكالة "معا" أن عددا من المستوطنين من البؤرة الاستيطانية حفاد جلعاد قاموا باقتحام قرية صرة وتل غرب نابلس فجر اليوم وخطوا شعارات عنصرية من مجموعات تدفيع الثمن كما اعطبوا اطارات مركبات لأكثر من 30 مركبة تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين قبل أن ينسحبوا".

وصعد المستوطنون مؤخرا من اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق مختلفة من الضفة الغربية وذلك على الرغم من الاجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي جائحة كورونا.

المصدر: معا