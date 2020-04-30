"الإدارة الذاتية" الكردية في سوريا تمدد حظر التجوال لعشرة أيام

أعلنت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، اليوم الخميس، تمديد حظر التجوال في المناطق الخاضعة لسيطرتها لعشرة أيام إضافية.

وقالت في بيانها، إنه "تقرر تمديد حظر التجوال المفروض بسبب جائحة كورونا لعشرة أيام بدءا من صباح السبت المقبل، ومن الساعة الثالثة عصرا وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، على أن تفتح المحلات والمهن والأسواق خلال فترة السماح".

وأضاف، أنه "يتم تسهيل حركة المزارعين مع الأيدي العاملة من وإلى الأراضي الزراعية على أن لا يتجاوز عددهم 10 عمال في السيارة الواحدة".

وتابع: "يسمح بحركة سيارات المواد الغذائية والمنظفات، وكذلك أدوية وحليب الأطفال، والمستلزمات الصحية والتعقيم، وسيارات تنقل المحروقات فيما بين كافة الإدارات وضمن كل إدارة".

وأوضح أنه "على أرباب العمل تأمين وسائل الوقاية الشخصية من كمامات وقفازات بغية ارتدائها أثناء فترة العمل مع مراعاة مبدأ التباعد الاجتماعي، ويستثنى من هذا القرار مقاطعة الحسكة بسبب ظهور حالات إصابة بالفيروس".

وسجلت مدينة الحسكة ثلاث إصابات بفيروس كورونا وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الرجل المصاب هو ابن السيدة التي أعلن عن أصابتها في وقت سابق بالفيروس وتتلقى العلاج حاليا في مستشفى القامشلي.

المصدر: "رووداو"