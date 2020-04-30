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سوريا.. مصدر بمديرية زراعة الحسكة ينفي إصابة أحد عامليها بكورونا

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سوريا.. مصدر بمديرية زراعة الحسكة ينفي إصابة أحد عامليها بكورونا
سانا
مبنى مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في محافظة الحسكة السورية
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نفى مصدر في مديرية الزراعة بمحافظة الحسكة السورية، اليوم الخميس، صحة أخبار متداولة تتحدث عن إصابة معتمد الرواتب في المديرية بفيروس كورونا المستجد.

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وأكد المصدر لـ RT أن أحدث تحليل أجراه المعتمد كانت نتيجته سلبية، (أي أنه غير مصاب) وأوضح أن المعتمد كان قد أجرى تحليلا سابقا وكانت النتيجة إيجابية (أي دالة على إصابته).

سوريا.. مصدر بمديرية زراعة الحسكة ينفي إصابة أحد عامليها بكورونا
RT

وأشار المصدر إلى أن والدي المعتمد مصابان بالفيروس، ووالدته في المشفى الوطني بالقامشلي، ووالده في الحجر في الحسكة. وأوضح أن المعتمد كان مخالطا لهما، وهو السبب في انتشار خبر أنه مصاب أيضا.

وكان عدد من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي تداول كتابا وجهته مديرية الزراعة إلى محافظ الحسكة يرد فيه أن المعتمد مصاب بكورونا.

أسامة يونس

المصدر: RT

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