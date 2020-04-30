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رئيس وزراء لبنان: هدف خطة الإنقاذ إطلاق مفاوضات مع حملة السندات وهذا سيستغرق 6-9 أشهر

رئيس وزراء لبنان: هدف خطة الإنقاذ إطلاق مفاوضات مع حملة السندات وهذا سيستغرق 6-9 أشهر

أخبار العالم العربي

رئيس وزراء لبنان: هدف خطة الإنقاذ إطلاق مفاوضات مع حملة السندات وهذا سيستغرق 6-9 أشهر
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قال رئيس وزراء لبنان حسان دياب، الخميس، إن هدف خطة الإنقاذ التي أقرتها الحكومة، إطلاق مفاوضات مع حملة السندات وهذا سيستغرق 6-9 أشهر.

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وأشار إلى أن لبنان سيتفاوض بشأن برنامج مع صندوق النقد على أساس خطة الإنقاذ.

وأكد دياب أن أحدا من الوزراء لم يعترض على التوجه إلى صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى برنامج صندوق النقد إذا حصلنا عليه "إن شاء الله" سيساعدنا على تجاوز هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة.

 من جهة أخرى، قال دياب أن سعر الصرف ليس قرارا للحكومة بل قرار للبنك المركزي.

يتبع..

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