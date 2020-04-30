الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر تسمح بصلوات إكليل الزواج.. لكن بشروط

سمحت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر بأداء صلوات إكليل الزواج بشروط معينة.

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وفي تنويه نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت الكنيسة إن البابا تواضروس الثاني قرر السماح بإقامة صلوات الأكاليل في الكنائس أو البيوت كاستثناء، وذلك بعد توقيع العروسين على إقرار بالالتزام بحضور 6 من المدعويين فقط، إلى جانب الأب الكاهن "كاهن واحد" وشماس واحد.

وأضافت أنه يجب مراعاة أن يتم تطبيق كافة الإجراءات الصحية الواجبة بكل دقة وكذلك تعليمات الوقاية والسلامة والحماية أثناء إقامة الصلوات.

ويأتي ذلك "نظرا إلى أن فترة الخمسين المقدسة تكثر فيها صلوات سر الزيجة "الإكليل" لأنها تأتي بعد صوم المقدس الذي يستمر لمدة 55 يوما، ويتبعها أيضا صوم الآباء الرسل الذي يمتد لأكثر من شهر".

المصدر: RT