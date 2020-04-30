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ما حقيقة عودة رحلات "مصر للطيران" يوم 16 مايو؟

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ما حقيقة عودة رحلات
Reuters
مصر للطيران
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تضاربت الأنباء حول فتح شركة "مصر للطيران" باب الحجوزات أمام عملائها لحجز الرحلات بدءا من يوم 16 مايو القادم.

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ففي الوقت الذي قالت فيه وسائل إعلام إن مصدرا في الشركة أعلن عن إقلاع 128 رحلة من مطار القاهرة إلى معظم المدن العربية والعالمية، وكذلك الرحلات الداخلية اعتبارا من تاريخ 16 مايو، رغم استمرار جائحة كورونا، نفت خدمة عملاء "مصر للطيران" ذلك.

وقال أحد ممثلي خدمة العملاء:" قرار الحظر وغلق المجال الجوي الصادر من الحكومة حتي 7 مايو المقبل، ولم يصدر أى قرار من الحكومة أو وزارة الطيران بتجديد الحظر او رفعة حتى الأن"، بحسب صحيفة "النبأ" المصرية.

كما لم تفتح شركة "مصر للطيران" حتي الأن موقعها الإلكتروني لحجز أي رحلة.

وأشار مصدر مطلع من الشركة إلى أن قرار العودة وفتح المجال الجوي أمام حركة الطيران لابد أن يصدر من رئاسة الوزراء ووزير الطيران المدني.

وأكد على أن "مصر للطيران" لا تستطيع أن تصدر مثل هذا القرار ولا ترسل أي تعليمات بموعد فتح المجال الجوي وإعادة الرحلات.

وكانت مصر قد مددت تعليق حركة الطيران، ضمن عدة قرارات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى أمس الأربعاء، بلغ 5268 حالة، بينها 1335 تم شفاؤها، وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.

المصدر: وكالات

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