بعد وفاة فتاة الـ15 ربيعا.. "المغدورة غادين" يجتاح "تويتر" والسلطات السعودية تتدخل

اجتاح وسم "المغدورة غادين" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في السعودية، بعد وفاة فتاة تبلغ من العمر 15 عاما، حيث أقر والدها الخمسيني بحبسها وتعنيفها.

وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة بالمملكة إن الدائرة المختصة باشرت إجراءات التحقيق في القضية، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأشار المصدر إلى أن المحقق المختص انتقل برفقة الطبيب الشرعي وفريق الأدلة الجنائية لموقع الحادثة، ووجدوا الفتاة ملقاة على الأرض داخل مجلس الضيافة بمنزل ذويها حيث فارقت الحياة.

وأثبت تقرير الطب الشرعي الابتدائي وجود آثار ضرب بأماكن متفرقة من جسد المتوفاة، وحز غير مكتمل الاستدارة حول العنق، مع احتمالية حدوث الوفاة نتيجة الانتحار.

شرطة منطقة عسير توضح ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن انتحار فتاة بعد تعرضها للتعنيف من والدها . pic.twitter.com/LzgvixMgOT — الأمن العام (@security_gov) April 29, 2020

وأكد المصدر على أنه تم استجواب الأب لقيام شبهة الإيذاء والضرب والحبس للمتوفاة، ومددت فترة توقيفه. كما تم تسجيل إفادة من يقطنون بالمنزل وكل من له علاقة بالواقعة.

من جهته، قال المتحدث باسم شرطة منطقة عسير، زيد محمد الدباش، إن سعوديا بالعقد الخامس من العمر، قدم بلاغا لمركز شرطة محافظة طريب مفاده إيذاء ابنته لنفسها شنقا، بحسب بيان للأمن العام على صفحته في "تويتر".

وأضاف الدباش أنه بأخذ إفادة الرجل عن الواقعة، أقر بقيامه بحبس وتعنيف ابنته، وجرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية.

المصدر: صحيفة عكاظ