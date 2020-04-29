البابا تواضروس: انتشار كورونا إنذار من الله للإنسان

اعتبر البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في لقاء تلفزيوني، أن انتشار وباء فيروس كورونا في مختلف دول العالم، هو رسالة من الله إلى الإنسان.

وأشار البابا، إلى أن انتشار هذا الوباء رسالة لها جانبان، الأول أن الله يذكر الإنسان بأنه كائن ضعيف، فكلما كبر الإنسان فى نفسه نسي وجود الله، والثانية أن الله ينقذ البشر، وخصوصا في ما يخص علاقة الإنسان بخالقه.

وشدد على أن أمر كورونا كله فى يد الله، مشيرا إلى أن فيروس كورونا هو إنذار من الله إلى الإنسان الذى غرق فى عبادة شهواته.

وأشار البابا إلى أنه ما زال على علاقة بزملائه في كلية الصيدلة التي تخرج منها، مشيرا إلى أنه زار بعض زملائه مؤخرا، وأضاف، أن دراسة الصيدلة علمته النظام والتدقيق.

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT





