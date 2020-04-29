 
مباشر

قضية وفاة الفتاة السعودية غادين تتفاعل والسلطات تتحرك

أخبار العالم العربي

قضية وفاة الفتاة السعودية غادين تتفاعل والسلطات تتحرك
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nrso

أعلنت هيئة حقوق الإنسان في السعودية، أنها تتابع قضية الفتاة غادين المتداولة قصتها على مواقع التواصل، للتأكد من صحة المعلومات، مشيرة إلى أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة.

إقرأ المزيد
السعودية.. الأمن يلقي القبض على شخص حاول خطف فتاة من منزلها
السعودية.. الأمن يلقي القبض على شخص حاول خطف فتاة من منزلها

وقالت الهيئة عبر صفحتها الخاصة على "تويتر"، إنها رصدت ما تم تداوله في وسم "#المغدوره_غادين"، وإنها تتابع مع الجهات المختصة للتحقق من صحة ما ذكر، وأنه يتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية من الجهات المختصة في ضوء ذلك.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، تداولوا خبرا بشأن تعرض فتاة للتعنيف من قبل بعض أفراد أسرتها، وزعموا أنها انتحرت، جراء ما مرت به من معاناة، الأمر الذي سيتم التحقيق فيه من قبل هيئة حقوق الإنسان والجهات ذات الصلة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا