السعودية تفتح محافظة القطيف وتبقي على قيود العزل

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الأربعاء، بأن السلطات قررت السماح بدخول محافظة القطيف والخروج منها اعتبارا من 30 أبريل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قوله: "في إطار نتائج الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتحقيقا لتوصيات الجهات الصحية، فقد تقرر اعتبارا من يوم غد الخميس الموافق 7 رمضان 1441هـ، السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها".

وأضاف أن استمرار السماح بالتجول سيكون من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة، والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية