مصر.. وثيقة تكشف فصل زوجة هشام عشماوي من العمل منذ عام

كشف مستند رسمي لجامعة عين شمس، عن إنهاء خدمة نسرين حسين سيد علي، زوجة الإرهابي هشام العشماوي.

وجاء في المستند أنه تم فصل المذكورة أعلاه التي كانت تعمل مدرسا مساعدا بقسم اللغة العربية بكلية البنات، منذ أكثر من عام وبالتحديد منذ 1 سبتمبر 2018 بسبب الانقطاع عن العمل.

وجاء في نص القرار وفقا لجريدة "اليوم السابع" المصرية أنه بناء على موافقة مجلس الكلية في 13 مارس 2019 وافق رئيس جامعة عين شمس وقت ذاك بإنهاء خدمتها لانقطاعها عن العمل بدون إذن رغم إنذارها.

وكان سمير صبري المحامي أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب جامعة عين شمس بإصدار قرار بإنهاء عمل نسرين حسين السيد زوجة الإرهابي هشام عشماوي.

المصدر: اليوم السابع