مصر.. تطورات جديدة بشأن وقف برنامج رامز جلال والقناة المسؤولة ترد على قرار وقفه

أعلن نقيب الإعلاميين في مصر طارق سعدة، أنه أرسل خطابا إلى رئيس قناة mbc مصر بشأن قرار منع ظهور رامز جلال، بعد أزمة برنامجه "رامز مجنون رسمي" والذي تسبب في جدل واسع بمصر.

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وجاء في القرار أن ذلك جاء بالإشارة إلى ما ورد بتقرير المرصد الخاص بنقابة الإعلاميين بشأن الخروقات التي ينتهجها برنامج "رامز مجنون رسمي" لمقدمه رامز جلال على قناة "إم بي سي" مصر وبالإشارة إلى ما ورد ببيان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد البرنامج سالف الذكر وبالإشارة إلى تضرر الكثير من المواطنين لمحتوى البرنامج سالف الذكر .

من جانبها، أعلنت "مجموعة MBC"، أن القرار الصادر من نقابة الإعلاميين بمنع الفنان رامز جلال من الظهور، خاص بالوسائل الإعلامية التي تبث من داخل مصر وهو لا ينطبق على مجموعتها، حيث أنها مجموعة قنوات غير مصرية وتبث من دوله الإمارات العربية المتحدة وفقا للقوانين المتبعة.

وأكدت في بيان رسمي مساء اليوم، أن برنامج "رامز مجنون رسمي" من إنتاج شركة مسجلة رسميا وقانونيا في دولة الإمارات، وتم تصويره في مدينة دبي، ويحظى بنسب مشاهدة قياسية على جميع المنابر والقنوات التي يعرض عليها، وهي "MBC مصر، MBC1 ،MBC العراق، MBC5 للمغرب العربي، والتي تبث جميعها من الإمارات إلي جميع دول العالم.

وأشارت إلى أن هذا النمط من البرامج الترفيهية حاضر بقوة عالميا ويتمتع بشعبية كبيرة على الكثير من التلفزيونات والشبكات الرائدة، والأمر نفسه ينطبق على برنامج "رامز "في كل موسم، بدليل أن الحلقتين الأولى والثانية من "رامز مجنون رسمي" لهذا الموسم حظيتا بنسب مشاهدة قياسية وتفاعلات مليونية، وهو يتبوأ اليوم مركز الصدارة في معظم الدراسات التقديرية الأولية لنسب المشاهدة، وقد تجاوز عدد مشاهدات الإعلان الترويجي الخاص بالبرنامج على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي نحو 34 مليون مشاهدة حتى الآن.

وقالت إن حلقات البرنامج لا تبث إلا بعد الحصول على موافقة الضيوف المعنيين، وذلك عقب تعرضهم للمقلب وليس قبله، بحيث تجيز تلك الموافقات عرض الحلقات في إطار من التفاهم المشترك والثقة المتبادلة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية