عُمان تخطر الشركات الحكومية بضرورة إحلال العمالة المحلية محل الوافدة

أفادت وكالة الأنباء العمانية، بأن وزارة المالية أبلغت الشركات التابعة للدولة اليوم، بضرورة إحلال المواطنين محل العمال الأجانب، في إطار جهود تطوير القوى العاملة الوطنية.

وتضغط أسعار النفط المنخفضة والتباطؤ الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا المستجد، على الأوضاع المالية في سلطنة عمان، وهي منتج صغير نسبيا للطاقة وتضع جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، ديونها في الفئة عالية المخاطر.

وقبل أسبوعين، حظرت الدولة على الشركات الخاصة، محاولة تخفيف العبء الاقتصادي لأزمة الفيروس عن طريق تسريح الموظفين العمانيين.

وحثت الدولة، شركات القطاع الخاص أيضا على أن تطلب من الموظفين غير العمانيين المغادرة الدائمة، في خطوة جذرية ببلد يشكل العاملون الأجانب فيه أكثر من ثلث عدد سكانه البالغ 4.6 مليون نسمة.

المصدر: رويترز