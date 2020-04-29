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مصر تحصل على أجهزة متطورة من وكالة الطاقة الذرية لمواجهة كورونا

أخبار العالم العربي

مصر تحصل على أجهزة متطورة من وكالة الطاقة الذرية لمواجهة كورونا
Reuters
مصر
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أعلن السفير المصري لدى فيينا ومندوبها الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عمر عامر، أن مصر تمكنت من الحصول على أحدث أجهزة التشخيص المبكر لفيروس كورونا من الوكالة.

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وأشار إلى أن مصر لم تتحمل أي تكاليف من مصاريف الأجهزة، وأنها شملت جهازين للتشخيص المبكر باستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بالإضافة إلى جهازين X rays لمتابعة حالة الجهاز التنفسي للمريض عند التأكد من إصابته بالفيروس.

ونوه بأن جهازي الـX rays تتوافر فيهما خصائص تسمح بسهولة نقلهما من مكان إلى آخر حسب الحاجة، الأمر الذي يمكن أن يساهم في دعم المستشفيات الميدانية.

المصدر: RT

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